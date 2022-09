Confcommercio Bari, bene bando aiuti a imprese

(ANSA) - BARI, 08 SET - Per finanziare l'acquisto di nuovi macchinari e beni strumentali per bar, pasticcere e ristoranti saranno disponibili contributi fino a 30mila euro attraverso l'accesso al 'Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano' disposto su decreto dal Ministero per le Politiche Agricole. Lo rende noto in un comunicato Confcommercio Bari. "Si tratta di un contributo a fondo perduto di massimo 30mila euro per ogni singola impresa - spiega il presidente di Confcommercio Bari Bat Alessandro Ambrosi - e comunque non superiore al 70% delle spese totali ammissibili". "La finalità dell'intervento - aggiunge - è quella di promuovere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria del nostro Paese, realtà produttive che operano anche per dare slancio alle peculiarità enogastronomiche dei nostri territori".

Potranno accedere al finanziamento le imprese che rientrano nei codici Ateco: 'Ristorazione con somministrazione', 'Gelaterie e pasticcerie', 'Produzione di pasticceria fresca', e che rispettano una serie di altri parametri.

"Si tratta di una interessante opportunità per gli operatori dell'interro territorio barese - conclude Ambrosi - con un intervento che dà respiro a progetti e ulteriori chance di sviluppo economica e professionale." (ANSA).