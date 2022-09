Trump contro Fbi, presi documenti medici e dichiarazioni fisco

(ANSA) - WASHINGTON, 07 SET - Donald Trump ha denunciato sul suo social Truth che l'Fbi "non solo mi ha rubato i passaporti e ha fatto irruzione nella mia casa, Mar-a-Lago, ma, come ho appena appreso dagli atti giudiziari, ha preso impropriamente anche tutti i miei dati medici altamente confidenziali, con tutti gli annessi (almeno vedranno che sono molto in salute, un campione assoluto di perfetta forma fisica!), oltre alle dichiarazioni dei redditi (illegale prenderle) e informazioni coperte dal privilegio avvocato-cliente". "Un no definitivo.

Giorni da Unione Sovietica!", aggiunge, sorvolando sugli ultimi sviluppi dell'inchiesta. (ANSA).