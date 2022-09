Salute: a Firenze 'Welfare Culturale' per malati Parkinson

(ANSA) - FIRENZE, 07 SET - Laboratori artistici, lezioni di danza e allenamenti di boxe per migliorare la qualità della vita delle persone affette da Parkinson, ma anche visite guidate slow per le persone neurodiverse in sale espositive di alcuni musei fiorentini: sono cinque le iniziative gratuite per gli over 65 del progetto 'Welfare Culturale' coordinato e promosso da Fondazione Cr Firenze con Fresco Parkinson Institute e L'Immaginario Associazione Culturale, e il supporto di Comune di Firenze, Ausl Toscana Centro, Musei del Bargello.

"Siamo impegnati a 360 gradi per una città a misura di anziano che senza dubbio passa anche da azioni come queste", ha evidenziato l'assessora comunale al Welfare, Sara Funaro, secondo cui quello della Fondazione è "un progetto che si compone di tante iniziative mirate al benessere dei nostri anziani, occasioni di socialità e arricchimento culturale che possono davvero fare la differenza nella qualità della vita delle persone più fragili".

"Oltre a promuovere 'Welfare Culturale', contribuiremo presto al funzionamento di 'Casa Parkinson', che sarà prossimamente inaugurata, mettendo a disposizione le risorse necessarie per coprire il personale della struttura", ha affermato Gabriele Gori, direttore della Fondazione Crf. Il progetto 'Casa Parkinson', promosso dal Fresco Parkinson Institute, propone un modello di cura onnicomprensivo e integrato per rispondere nel modo più esaustivo ai molteplici bisogni delle persone affette dalla malattia. (ANSA).