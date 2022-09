Rete Civica E-R, ex complesso Inail diventi struttura salute

(ANSA) - BOLOGNA, 07 SET - "Cosa intende fare la Regione Emilia-Romagna rispetto al progetto di valorizzazione del complesso di edifici (su una superficie di 8mila metri quadrati), ex Inail, nel comune bolognese di San Benedetto Val di Sambro, realizzato negli anni settanta e mai messo in funzione?". La richiesta arriva, con un'interrogazione alla Giunta, da Rete Civica.

"Nel 1977 - si legge nell'atto - la proprietà passò alla Regione Emilia-Romagna, che nel 1984 stipulò con l'Inail un contratto di comodato gratuito di 99 anni, con l'impegno di promuovere attività di studio, sperimentazione, produzione e applicazione di protesi specializzate e presidi ortopedici, tutte iniziative che non furono mai portate a termine". Nel 1991, si rimarca poi nel documento, "la Regione alienò gli immobili all'Inail".

Nel 2017, si sottolinea tra l'altro da Rete Civica, "è stato approvato lo studio di fattibilità di Nomisma, che individuava come attività redditizia per un'ipotesi di valorizzazione dell'immobile la realizzazione del 'Villaggio Alzheimer', nel 2018 è stato siglato un accordo di programma tra Comune, Asp e Invimit (società Investimenti immobiliari italiani), grazie anche al lavoro e alla collaborazione dell'Ausl, per la piena valorizzazione dell'immobile, ma poi tutto si è fermato". Rete Civica chiede quindi all'esecutivo cosa voglia fare e se intenda favorire la realizzazione di questo progetto. (ANSA).