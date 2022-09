Lavoro: Landini, serve nuovo patto su licenziamenti e cig

(ANSA) - BARI, 07 SET - "Di fronte a quello che sta succedendo, come due anni fa c'è stato il patto tra il governo, i sindacati e le imprese che ha prodotto il protocollo sulla sicurezza e ha messo nelle condizioni di fronte alla pandemia le aziende di non fermarsi, oggi siamo in una situazione in cui dobbiamo proteggere le nostre imprese e proteggere i lavoratori: non ci devono essere licenziamenti e c'è bisogno che, laddove si ricorre alla cig, con le bollette che stanno triplicando, non può essere che i lavoratori abbiamo dimezzato il loro stipendio.

Questo è un provvedimento che va assunto per integrare il reddito di questi lavoratori". Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini, parlando a Bari a margine di un incontro sul Mezzogiorno.

"La situazione è insostenibile - ha aggiunto Landini - , la gente non ce la fa più ad arrivare alla fine del mese. Con i rincari delle bollette siamo davanti ad una situazione che sul piano sociale rischia di esplodere. Quindi stiamo chiedendo anche a questo governo di fare interventi urgenti, perché non possiamo aspettare". "Stanno parlando di un nuovo decreto da fare - ha detto ancora - che secondo noi deve contenere delle operazioni molto precise. C'è una quantità di extraprofitti che le imprese hanno fatto in questi mesi che devono essere redistribuiti ai cittadini, lavoratori e pensionati". (ANSA).