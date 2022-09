Gas: Sassi (Confindustria), price cap serve ma non basta

(ANSA) - BOLOGNA, 07 SET - "Mettere un tetto al prezzo del gas è necessario perché servono provvedimenti tampone per gestire una situazione emergenziale". A dirlo è la presidente di Confindustria Emilia-Romagna, Annalisa Sassi, a margine dell'Assemblea Pubblica in apertura di "Farete", la due giorni di networking tra le imprese della filiera. "Sicuramente a livello europeo è fondamentale cercare di mettere un argine a questa situazione - continua - che è prettamente e principalmente speculativa, quindi bisogna riportare a una gestione più governata la questione del prezzo del gas, anche perché è un bene primario". "Da qui però non dobbiamo fermarci.

Dobbiamo ragionare come Regione ma anche e soprattutto come sistema Paese per un vero piano energetico nazionale di lungo periodo e che non ci esponga più a delle situazioni congiunturali di rischio come abbiamo vissuto in questo momento". Per Sassi, "il prossimo governo dovrà prendere in mano immediatamente questa situazione". "L'auspicio - conclude - è che venga fatto un vero e serio piano nazionale sull'energia. Di fronte a questi eventi è veramente arrivato il momento". (ANSA).