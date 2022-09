Fisco: Landini, chi non paga le tasse è un ladro

(ANSA) - BARI, 07 SET - "Siamo il Paese con il livello di evasione fiscale più alto d'Europa. Il problema non è tasse più alte, ma che i lavoratori dipendenti e i pensionati ne devono pagare di meno e quelli che prendono di più devono pagare di più e i soldi vanno presi a chi le tasse non le sta pagando. Chi non paga le tasse è un ladro". Lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini, parlando a Bari a margine di un incontro sul Mezzogiorno. (ANSA).