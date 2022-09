Energia: 'per Pmi Prato-Pistoia 3 mld costi in più'

(ANSA) - PRATO, 07 SET - Gli aumenti del prezzo dell'energia per le piccole aziende con consumi fino a 2000 MW/h delle province di Prato e Pistoia si traducono in un maggiore costo, a livello territoriale, di 1,6 miliardi di euro. E' l'allarme lanciato da Cna Toscana Centro e dalle Confartigianato di Prato e Pistoia, secondo cui in uno scenario di costanza dei prezzi fino a dicembre si raggiungeranno i 3,1 miliardi di euro in più di oneri a carico delle imprese.

Le associazioni di categoria hanno dato vita oggi a un'iniziativa sul tema con alcuni candidati del territorio alle elezioni politiche: Chiara Bartalini (Movimento 5 Stelle), Caterina Bini (Pd), Edoardo Fanucci (Pd), Erica Mazzetti (Forza Italia), Tommaso Nannicini (Pd).

Secondo le piccole imprese "vanno subito confermate e potenziate le misure già attuate da questo esecutivo con azzeramento degli oneri generali di sistema per luce e gas, proroga e aumento del credito d'imposta sui costi di elettricità e gas per le imprese non energivore e non gasivore. Occorre altresì prevedere meccanismi che scongiurino eventuali crisi di liquidità delle imprese, ipotizzando ulteriori moratorie sui prestiti Covid ed un meccanismo di cessione del credito d'imposta maturato snello e semplificato". (ANSA).