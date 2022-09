Energia: Caiumi (Confindustria), serve nucleare

(ANSA) - BOLOGNA, 07 SET - "Alcuni Paesi nel mondo stanno investendo nel nucleare di quarta e quinta generazione, molto più sicuro di altre forme di energia e che garantisce emissioni zero. Non esiste una seria obiezione scientifica al nucleare, ci sono preoccupazioni, angosce comprensibili ma non razionali". A dirlo è il presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi durante il suo discorso all'assemblea pubblica di apertura a 'Farete', la due giorni di networking tra le imprese della filiera. "L'Unione europea sta cercando, non senza difficoltà, di aprire un canale su questa energia - ha proseguito - Invitiamo gli esperti a non escludere anche questa via e vorremmo che l'Italia avesse un ruolo forte all'interno del dibattito europeo". Caiumi ha anche puntato il dito contro "una transizione ecologica mal governata verso le energie rinnovabili. La scienza ci dice infatti che eolico e solare non saranno sufficienti a sostenere il carico dei consumi". (ANSA).