Elezioni: Nappi (Lega),da Istat allarme consumi,subito aiuti

(ANSA) - NAPOLI, 07 SET - "I dati emersi oggi dagli studi Istat, gli allarmi di Confcommercio e Coldiretti sui consumi degli italiani, fanno presagire mesi molto difficili per l'economia del Paese. L'aumento del costo dell'energia si riversa come una valanga sulle tasche delle famiglie e delle aziende. Ogni giorno incontriamo persone preoccupate di non riuscire neanche a mettere il piatto a tavola, aspettando bollette e cartelle esattoriali. Per questa ragione, ribadiamo quotidianamente che il nostro impegno immediato, appena saremo al Governo, sarà quello di dare il via a misure concrete di sostegno per i cittadini. Il rincaro del costo della vita rischia di fare più danni di quelli della pandemia. Noi del centrodestra siamo al lavoro da tempo su questo, senza perderci nella caciara della campagna elettorale come vediamo fare alla sinistra". Lo afferma il consigliere regionale Severino Nappi, capolista della Lega alla Camera dei deputati nel collegio Campania 1. (ANSA).