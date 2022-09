Confartigianato: da domani incontri con i leader politici

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "In vista delle elezioni del 25 settembre Confartigianato si confronta con i rappresentanti dei partiti e degli schieramenti politici per indicare le proposte delle Pmi e approfondire i programmi di governo dei candidati".

Il calendario degli incontri - spiega l'associazione - si apre domani, giovedì 8 settembre, alle ore 10, con il 'faccia a faccia' con Giuseppe Conte Sempre domani, alle ore 16, si svolgerà il confronto con Antonio Tajani.

Mercoledì 14 settembre, alle o11, sarà la volta di Enrico Letta; alle ore 14 Matteo Salvini, alle 17 Carlo Calenda.

Giovedì 15 settembre, alle ore 10.30, l'incontro con Giorgia Meloni.

"Ai leader degli schieramenti politici che si candidano alla guida del Paese Confartigianato illustrerà le proposte per costruire un'Italia a misura di 4,4 milioni di artigiani e piccole imprese che danno lavoro a 10,8 milioni di addetti e solleciterà un impegno concreto a rimuovere gli ostacoli che bloccano gli imprenditori e a creare le condizioni per la ripresa economica". (ANSA).