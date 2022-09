Confartigianato, 14mila imprese legate a turismo in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 07 SET - Più di una su otto delle 117 mila imprese artigiane del Piemonte è coinvolta, direttamente o con l'indotto, nel mercato turistico regionale. Lo sottolinea Confartigianato che chiede ai candidati alle elezioni "l'impegno a mantenere il dicastero dedicato con portafoglio ritornato, con il Governo Draghi, dopo oltre 30 anni" e che "il binomio artigianato e turismo sia occasione per la nascita di tante nuove imprese".

Sono 13.969 le piccole e medie realtà - secondo l'analisi di Confartigianato su dati di UnionCamere-InfoCamere - che, con 40.000 addetti, si occupano di attività legate alle vacanze e allo svago: dall'agroalimentare ai servizi turistici, dalla cura della persona alle attività ricreative, culturali e dell'intrattenimento, dai bar, caffè e pasticcerie alla somministrazione di alimenti e bevande, per arrivare ai trasporti, gestione di strutture ricettive e sportive ma anche produzione e vendita di monili, artigianato artistico, abbigliamento e calzature. Grazie al trend positivo del turismo registrato quest'anno, per queste realtà produttive cresce la domanda di beni e servizi generata dall'afflusso turistico. La metà delle imprese artigiane legate al turismo sono a Torino (7.368), 1.893 a Cuneo, 1.672 ad Alessandria, 975 a Novara, 629 ad Asti, 483 a Vercelli, 476 nel Verbano e 473 a Biella. "I numeri continuano a dimostrare come artigianato e turismo siano molto più che complementari - afferma Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino - e come questi due elementi, fondamentali per la nostra economia, debbano essere promossi e venduti insieme e devono fungere da propulsore anche per la nascita di nuove imprese artigiane. Ciò lo si può fare continuando a investire e a fare promozione". (ANSA).