Commercio: Confcommercio, preoccupa tenuta consumi

(ANSA) - ROMA, 07 SET - La crescita congiunturale delle vendite di luglio "non attenua le preoccupazioni sulla tenuta, nei prossimi mesi, della domanda delle famiglie". E' il commento dell'Ufficio Studi Confcommercio ai dati diffusi oggi dall'Istat sulle vendite al dettaglio a luglio.

Secondo l'associazione il recupero a volume registrato nel confronto con giugno si associa, infatti, ad un ridimensionamento rispetto allo stesso mese del 2021. "Pur considerando che questa evoluzione è stata determinata dall'alimentare, che sconta oltre all'effetto sostituzione con il ritorno ai consumi fuori casa anche l'impatto di un aumento molto consistente dei prezzi, non va trascurato il fatto che in molti casi i miglioramenti non si inseriscono in un trend di ripresa consolidato".

In quest'ottica, secondo Confcommercio, può essere valutato il recupero dell'abbigliamento e delle calzature che, nonostante un andamento positivo dei saldi, pagano nel complesso dei primi sette mesi dell'anno un ritardo dei volumi venduti rispetto allo stesso periodo del 2019 ancora prossimo al 10%. (ANSA).