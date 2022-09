Bcc: Vival Banca si scinde, le attività a due banche toscane

(ANSA) - FIRENZE, 07 SET - La Bce ha autorizzato il progetto che prevede la scissione di ViVal Banca (gruppo cooperativo Iccrea) in due rami di azienda, e il contestuale loro accorpamento nel perimetro di due Bcc del gruppo territorialmente contigue, Banca Centro Toscana-Umbria e Banca Alta Toscana. Dieci sportelli fra le province di Firenze, Pistoia, Lucca e Pisa passeranno a Banca Centro, mentre in Banca Alta Toscana confluiranno le quattro filiali di Pistoia e la filiale di Quarrata, con i soci afferenti ad esse.

Banca Centro Toscana-Umbria, ricorda una nota di Iccrea, opera prevalentemente nelle province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Perugia, Siena e Terni, mentre Banca Alta Toscana opera nelle province di Pistoia, Prato e Firenze. Secondo Iccrea, "l'operazione nel suo complesso è stata realizzata sia per garantire al territorio il valore di prossimità che caratterizza il gruppo Bcc Iccrea, sia per ridefinire l'assetto industriale e organizzativo dell'intero Gruppo su alcune province, assicurando una nuova prospettiva e ulteriori potenzialità e, al contempo, una forte continuità d'azione a beneficio dei soci, dei clienti e dei dipendenti delle tre Bcc". (ANSA).