Bcc Banca Iccrea: 11 mln con garanzia Sace a Sideralba spa

(ANSA) - ROMA, 07 SET - BCC Banca Iccrea ha perfezionato un'operazione da 11 milioni di euro, con garanzia Sace, a sostegno delle operazioni con l'estero di Sideralba Spa, azienda che opera nel settore metalmeccanico e siderurgico (e capofila del Gruppo Rapullino). Lo si legge in una nota.

L'iniziativa è stata promossa in sinergia con la BCC di Napoli. Si tratta della seconda operazione finalizzata dal Gruppo BCC Iccrea in collaborazione con SACE e a favore del gruppo con sede in provincia di Napoli, dopo quella siglata l'anno scorso che prevedeva una linea di credito di 7 milioni di euro.

La nuova linea di credito da 11 milioni di euro sarà funzionale ad accompagnare Sideralba nell'approvvigionamento delle materie prime sui mercati internazionali per l'approntamento di commesse estere. Infatti, Sideralba ha avviato un'importante strategia di diversificazione del proprio paniere di fornitori esteri per far fronte agli impatti dei recenti sviluppi macroeconomici ed ai crescenti ordinativi dai propri clienti. Attualmente, Sideralba opera nel settore della produzione e commercializzazione di tubi, profili aperti, nastri e lamiere da coils. Il Gruppo Rapullino produce e commercializza oltre 600.000 tonnellate di prodotti di acciaio annui, ha chiuso il 2021 con un fatturato consolidato di oltre 380 milioni migliorando tutti i KPI sia economici che patrimoniali. (ANSA).