Agricoltura: Ue verso stretta su residui in import alimenti

(ANSA) - BRUXELLES, 07 SET - L'Ue sta per approvare regole più severe per i controlli su prodotti di origine animale e altri alimenti provenienti da Paesi terzi. Con un regolamento delegato attualmente all'esame di Consiglio ed Europarlamento, la cui pubblicazione è attesa in novembre, la Commissione europea propone che alcuni prodotti importati debbano essere conformi a requisiti aggiuntivi su residui di medicinali veterinari, contaminanti e agrofarmaci, in modo che rispettino criteri "almeno equivalenti" a quelli in vigore per i produttori europei. Il regolamento prevede che per per soddisfare i nuovi e più stringenti criteri e avere così il via libera nel mercato dell'Unione i Paesi terzi debbano adottare piani di controllo annuali da sottoporre alla Commissione. (ANSA).