Sostenibilità: Cna, spunti per un tavolo provinciale

(ANSA) - BOLZANO, 06 SET - Il presidente di CNA Trentino Alto Adige Claudio Corrarati: "Mobilità sostenibile e capacità di tutelare il territorio sono da sempre argomenti molti cari alla nostra associazione di categoria. Anche dopo la manifestazione ci auguriamo prosegua il dibattito sui temi legati alla sostenibilità. CNA-SHV è pronta a dare il proprio contributo attivo per disegnare il futuro della nostra provincia".

CNA-SHV saluta con favore il dibattito sulla sostenibilità avviato oggi a Bolzano con l'apertura ufficiale dei Sustainability Days in fiera a Bolzano. "Nell'intervento del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini abbiamo colto diversi spunti interessanti in linea con quanto da tempo la nostra associazione di categoria esorta e chiede per la nostra provincia - commenta il presidente di CNA Trentino Alto Adige Claudio Corrarati presente alla cerimonia di inaugurazione -. Dalla capacità sostenibile di gestire la mobilità in città a quella di incentivare l'utilizzo di edifici esistenti per limitare il consumo di una risorsa preziosa come il territorio, passando per la digitalizzazione.

Spunti - conclude Corrarati - sui quali ci auguriamo a livello locale si continuerà a riflettere anche dopo che questa prima edizione dei giorni della sostenibilità sarà andata in archivio". CNA-SHV si mette a disposizione per dare il proprio contributo attivo ad un tavolo provinciale permanente della sostenibilità. (ANSA).