Ocse:inflazione cala al 10,2% a luglio, Italia 7,9%

(ANSA) - PARIGI, 06 SET - L'inflazione nella zona Ocse è calata leggermente a luglio 2022, al 10,2%, contro il 10,3% del mese precedente: è quanto riferisce in una nota lo stesso organismo internazionale con sede a Parigi precisando che si tratta del primo calo dell'inflazione da novembre 2020. Lieve diminuzione dell'inflazione anche in Italia, dove l'indice è passato dall'8% di giugno al 7,9% di luglio. Più in generale, tra giugno e luglio 2022, l'inflazione è scesa di 0,5 punti o più in Canada, Usa, Grecia, Lussemburgo, ma il numero di Paesi che registrano un dato a due cifre è cresciuto da 13 a 15. In calo nella zona Ocse anche l'inflazione dei prezzi energetici: 35,3% a luglio dopo 40,7% di giugno, con riduzioni in 26 dei 38 Paesi aderenti all'organismo parigino. Anche nel G7, l'inflazione è scesa per raggiungere il 7,6% a luglio contro il 7,9% di giugno. (ANSA).