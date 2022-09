Made in Italy: Giorgetti, non si difende con un ministero

(ANSA) - MILANO, 06 SET - "Di ministeri forse ce ne sono ne sono fin troppi. Dobbiamo creare invece le condizioni per farci rispettare e per difendere la nostra industria". E' quanto sostiene il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, a proposito di un ministero del Made In Italy.

"Il Made in Italy si difende grazie alla capacità dei nostri imprenditori che si affermano sul mercato, piuttosto che con la presenza di un ministero o di un ministro", aggiunge Giorgetti, intervenendo al Fashion & Luxury Talk di Rcs Academy. Lo sviluppo "non lo fa l'apparato burocratico ministeriale. Lo Stato deve garantire alle imprese le condizioni per crescere e svilupparsi, rimuovendo magari alcune circostanze di tipo normativo", sostiene il ministro. (ANSA).