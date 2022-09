Gas:Pasqual Canfin,tetto a prezzo di tutto l'import via tubo

(ANSA) - BRUXELLES, 06 SET - Un tetto al prezzo di tutto il gas importato via gasdotto, non solo quello della Russia. Lo propone il presidente della commissione Ambiente dell'Europarlamento Pascal Canfin contro il caro prezzi dell'energia. E' questo "lo scudo contro il caro energia" su cui "sta lavorando il Gruppo politico Renew", ha precisato Canfin, dello stesso partito del presidente francese Emmanuel Macron.

Il prezzo dovrebbe essere limitato "a tutto il gas importato tramite gasdotto", ha affermato Canfin, "non solo il gas russo, ma anche quello proveniente da Norvegia, Algeria e Azerbaigian". Per quanto riguarda gli acquisti congiunti di gas per Gnl, "dico di sì, questo è quello che sta cercando di fare la Commissione europea, ma finora non ha funzionato - ha sottolineato - perché gli Stati continuano ad agire individualmente, ma se imponiamo un limite di prezzo, l'acquisto congiunto sarà il passo successivo perché non avrà senso andare sul mercato in modo disordinato". (ANSA).