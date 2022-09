Energia: 2 mesi Cig per 65 addetti Polynt

(ANSA) - SAN GIOVANNI VALDARNO (AREZZO), 06 SET - Due mesi di cassa integrazione, a causa dell'aumento dei costi energetici, per 65 dipendenti in Italia, di cui una quindicina nello stabilimento di San Giovanni Valdarno (Arezzo) su 240 complessivi. E' l'accordo raggiunto tra i sindacati e la Polynt, multinazionale chimica con 3500 dipendenti in tutto il mondo, mille dei quali in Italia.

I mesi di cassa integrazione saranno ottobre e novembre, gli addetti sono quelli alla linea dell'anidride trimellitica, settore che secondo l'azienda è andato fuori mercato per il caro-energia e che serve per vernici in polvere, per gli elettrodomestici e gli isolanti per i cavi elettrici. Stando a quanto si è appreso l'amministratore delegato Rosario Valido aveva chiesto la cassa per una novantina di dipendenti fra il bergamasco e il Valdarno. (ANSA).