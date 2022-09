Elezioni: Confindustria Romagna incontra candidati

(ANSA) - BOLOGNA, 06 SET - In vista delle prossime elezioni politiche in programma il 25 settembre, "un appuntamento molto importante per la storia del nostro Paese" visto che "la classe dirigente che uscirà dal rinnovo elettorale dovrà dimostrarsi all'altezza di sfide davvero eccezionali" e alla luce di un documento in 18 punti stilato dalla Confindustria nazionale per fornire ai candidati il proprio punto di vista sulle cose da fare, Confindustria Romagna ha organizzato, a livello locale, vari appuntamenti nelle sedi territoriali dell'associazione invitando a partecipare tutti i candidati del Collegio Uninominale del Senato e del Collegio Uninominale della Camera.

Nel dettaglio il confronto si terrà a Forlì in presenza e da remoto, giovedì 8 settembre alle 14.30 per il Collegio Uninominale della Camera; a Ravenna, in presenza e da remoto, venerdì 16 alle 11 per il Collegio Uninominale del Senato e lunedì 19 alle 11 per il Collegio Uninominale della Camera e a Rimini, in presenza e da remoto mercoledì 14 alle 14.30, per il Collegio Uninominale del Senato Rimini e Forlì-Cesena e giovedì 15 alle 14.30, per il Collegio Uninominale della Camera. (ANSA).