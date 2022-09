Dl aiuti bis: Fond. Inarcassa, il Superbonus va 'sbloccato'

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Parte al Senato la discussione sul testo per la conversione del Decreto Aiuti-bis "e, purtroppo, il mercato dei crediti relativi al superbonus è ancora bloccato: stiamo assistendo ad una pesante crisi di liquidità per le migliaia di professionisti dell'area tecnica impegnati nelle attività connesse ai bonus edilizi". Lo afferma il presidente della Fondazione Inarcassa (l'organismo, attivo sui temi della professione, che rappresenta gli architetti e gli ingegneri iscritti all'Ente previdenziale di categoria, Inarcassa), Franco Fietta, che precisa: "Sappiamo che il mercato non sarà sbloccato, finché non sarà esclusa la responsabilità in solido di chi acquista il credito. Costoro, pur non avendo avuto alcun ruolo nell'origine e/o fruizione del credito fiscale, potrebbero, infatti, perdere l'intero investimento proposto dalla banca". Ecco perché auspica vengano accolti gli emendamenti che "intervengono proprio sul meccanismo di responsabilità solidale", per "scongiurare una profonda crisi che si sta abbattendo sull'intera filiera dell'edilizia, dalle imprese ai professionisti della progettazione", conclude.

(ANSA).