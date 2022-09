Bcc Milano: 22,56mln (+74,2%) utile primo semestre 2022

(ANSA) - MILANO, 06 SET - Ha chiuso con un utile netto di 22,56 milioni di euro, in crescita del 74,2%, il bilancio del primo semestre di Bcc Milano. La dotazione patrimoniale della banca raggiunge quota 371 milioni di euro, contribuendo a mantenere gli indici di solidità patrimoniale al di sopra dei requisiti previsti dalle normative vigenti. La raccolta totale è di 5,92 miliardi (+20,84%), quella diretta si attesta a 3,8 miliardi (+31,7%), quella indiretta raggiunge i 2,1 miliardi (+5,3%), mentre gli impieghi lordi superano quota 2,68 miliardi (+26,4%).

"I numeri della semestrale sono superiori alle previsioni - commenta Giorgio Beretta, direttore generale di Bcc Milano - La Banca ha beneficiato dei risultati delle scelte strategiche operate nel corso degli anni che hanno consentito un'ottima performance nonostante lo scenario complesso. Nel secondo semestre dell'anno ci attendiamo di mantenere un trend di crescita positivo".

Positivi anche i margini: +21,18% per il margine di interesse (42,92 milioni di euro), +11,91% per il margine di intermediazione (60 milioni di euro). Le commissioni nette registrano una crescita del 12,44% attestandosi a 17 milioni di euro. "I risultati ragguardevoli degli ultimi anni, - osserva Giuseppe Maino, Presidente di Bcc Milano e del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - unitamente alla tradizionale solidità patrimoniale della Banca e alla capacità di innovare il servizio restando sempre fedeli alla relazione con il Cliente, confermano il ruolo di Bcc Milano come attore primario dell'economia locale, ruolo oggi ancor più rilevante in considerazione della crescita dimensionale conseguente alla recente fusione". (ANSA).