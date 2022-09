Agricoltura: inflazione gonfia import Ue, +48% a maggio

(ANSA) - BRUXELLES, 06 SET - A maggio 202 il commercio agroalimentare dell'Ue ha raggiunto un valore totale di 34,9 miliardi di euro, con un aumento dell'11% su base mensile e del 32% rispetto a maggio dello scorso anno. Una performance, si legge nel rapporto mensile della Commissione europea, che è in gran parte determinata dall'aumento dei prezzi delle materie prime.

Le esportazioni sono state valutate a 19,4 miliardi di euro (+8% su base mensile e +21% rispetto a maggio 2021), con volumi più elevati di grano e mais ma volumi inferiori di altre esportazioni di cereali.

Le importazioni hanno raggiunto un valore di 15,6 miliardi di euro, il 48% in più rispetto a maggio dello scorso anno. In questo caso, indica la Commissione europea, all'inflazione si somma il forte aumento dei volumi di importazione di mais e dai prezzi più elevati di caffè e noci. E' dall'inizio del 2021, che la bilancia commerciale agroalimentare Ue è peggiorata, con un saldo positivo per l'export diminuito da 4,5 a 3,8 miliardi.

