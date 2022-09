Sace: con Banca Popolare Fondi finanziamento a Massicci srl

(ANSA) - ROMA, 05 SET - Da Banca Popolare di Fondi uno dei primi finanziamenti assistiti da Garanzia SupportItalia di Sace a supporto delle esigenze di liquidità di Massicci srl, pmi laziale attiva nel settore edile e dell'ingegneria civile.

Garanzia SupportItalia è il nuovo strumento straordinario previsto dal Decreto Aiuti per sostenere i finanziamenti rilasciati dal sistema bancario alle imprese italiane che abbiano subito ripercussioni economiche negative a seguito della crisi russo-ucraina e del caro-energia.

"Questo nuovo importante strumento messo a disposizione da Sace a favore delle imprese - ha commentato il direttore generale di Banca Popolare di Fondi Gianluca Marzinotto - permetterà alla nostra Banca, in aggiunta ad altri strumenti agevolativi già attivi, di avere a disposizione un'ulteriore leva per continuare a supportare concretamente le imprese del territorio che stanno affrontando un contesto estremamente complesso".

"Con Garanzia SupportItalia rafforziamo ulteriormente il nostro ruolo al fianco delle imprese italiane nel fronteggiare gli effetti negativi della crisi russo-ucraina e dei rincari energetici", ha dichiarato Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace. "Grazie a questa collaborazione confermiamo il nostro supporto concreto al tessuto imprenditoriale italiano e alla liquidità delle aziende". (ANSA).