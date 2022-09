Lavoro: supermercati Fortè, prorogata Cigs a dicembre

(ANSA) - PALERMO, 05 SET - E' stato raggiunto stamane l'accordo tra il Ministero del lavoro la Meridi Srl i e i sindacati Filcams Cgil Sicilia - Fisascat Cisl Sicilia - UILTUCS Sicilia, che ratifica anche quanto sottoscritto con il centro per l'Impiego di Catania lo scorso 4 agosto, per la proroga della Cigs fino al 31 dicembre.

La Meridi , società che si è occupata della gestione dei supermercati dislocati su tutto il territorio siciliano a marchio Forte', aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo per cessazione attività aziendale.

Soddisfazione tra i sindacati che dichiarano "con l'accordo per la proroga della cassa integrazione fino al 31 dicembre prossimo si riesce a garantire copertura reddituale agli oltre 70 lavoratori lasciandoli sempre agganciati all'Azienda. Ribadiamo apprezzamento per il rinnovato impegno da parte del C.P.I. di sostenere i lavoratori con tutti gli strumenti normativi e legislativi che mirino a formare e riqualificare i lavoratori".

