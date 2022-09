Energia: sindacati, firmato accordo cig per Pittini Osoppo

(ANSA) - TRIESTE, 05 SET - E' stato sottoscritto oggi nella sede di Confindustria Udine l'accordo di cassa integrazione che riguarda, a rotazione, tutti i lavoratori di Ferriere Nord-Pittini di Osoppo (Udine) fino al 2 ottobre. Lo rende noto Fabiano Venuti, responsabile territoriale Fim Cisl per l'Alto Friuli, sottolineando che la situazione per il comparto "rimane preoccupante".

All'incontro hanno partecipato Fim, Fiom e Uilm, le Rsu di Ferriere Nord e l'azienda, rappresentata tra gli altri dal direttore dello stabilimento Laura Pamini. "Abbiamo dato luogo all'esame congiunto in merito alla richiesta di cig del 26 agosto e abbiamo valutato di sottoscriverlo", spiega Venuti. "Da metà marzo - ricorda - la fabbrica è in regime di cig, più o meno continuativo, anche se utilizzato in modo molto accorto".

In questo frangente le eventuali riduzioni di orario verranno comunicate di volta in volta: "Oggi e domani, ad esempio, l'acciaieria lavora a pieno regime".

Tra le motivazioni della richiesta di cig da parte dell'azienda, riferisce il sindacalista, "l'incertezza derivante da un mercato in cui la domanda è diminuita, la difficoltà a reperire la materia prima della quale è anche aumentato costo, e il rincaro di gas ed elettricità".

"Ci è stato detto - conclude - che la situazione è delicata: da qui a fine anno non è che si vedono miglioramenti se non si trovano soluzioni a livello europeo per il gas". (ANSA).