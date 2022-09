Energia: Confcommercio Roma, 8-10 mila aziende a rischio

(ANSA) - ROMA, 05 SET - "Bisogna evitare ulteriori chiusure, dopo la perdita in questi ultimi anni già di 10-15 mila aziende a Roma e provincia per gli effetti della pandemia. Una situazione che oggi ci fa vedere anche diverse vetrine chiuse nel centro storico. Ora i rincari energetici mettono a rischio altre aziende, 8-10 mila nell'anno". Lo dice il direttore di Confcommercio Roma, Romolo Guasco, parlando dell'impatto dei rincari di luce e gas e delle materie prime sulle attività commerciali e sugli esercizi pubblici. Attualmente chiusure per il caro bollette "non se ne registrano, ma il rischio c'è nei prossimi mesi. Le aziende sono esposte ad una doppia difficoltà: bollette sempre più alte che pagano e soldi in meno che incassano con il calo dei consumi. C' è un impoverimento generale, la città stava ripartendo dopo la pandemia. Per gli operatori è stata una buona estate. E' necessario che il governo intervenga con misure immediate che riducano i costi", aggiunge Guasco. (ANSA).