Energia: Confartigianato Fvg, governo dilazioni pagamenti

(ANSA) - UDINE, 05 SET - "Confidiamo che il governo Draghi, o quello che uscirà dalle prossime elezioni, possa ulteriormente dilazionare il pagamento dei contributi non corrisposti al tempo della pandemia, perché il peso delle cartelle esattoriali si somma in questo momento alla crisi energetica con bollette alle stelle, quindi le aziende si trovano in grosso affanno finanziario". Lo ha detto il presidente di Confartigianato-Imprese Udine e Fvg Graziano Tilatti, a margine della presentazione della 33/a indagine congiunturale sull'artigianato in provincia di Udine.

"Siamo molto preoccupati - ha continuato Tilatti - perché se per la prima volta in provincia c'era stato un saldo attivo tra aziende chiuse e nate al 30 giugno, subito dopo è arrivata la bordata della crisi energetica che ha spento l'entusiasmo che prima c'era nel mondo degli operatori. Oggi questa emergenza ha quasi superato quella della carenza di manodopera, che resta al primo posto, e si piazza davanti ai costi delle materie prime e alle difficoltà per ottenere credito dal sistema bancario".

"Un altro problema grave - ha segnalato il presidente - è la difficoltà della cessione dei crediti da parte di quelle imprese che hanno lavorato con capacità e onestà sul superbonus 110% e su altre misure. Hanno 'in pancia' questi bonus derivanti da sconti in fattura e non c'è certezza per il futuro, non essendo in grado di rendere liquidi questi crediti e a fronte di un indebitamento per il pagamento di contributi, manodopera, materie prime. Anche in questo caso - ha concluso Tilatti - spero che l'attuale governo o il prossimo facciano qualcosa per rendere liquidi i crediti o diversamente le imprese del nostro settore avranno grosse difficoltà". (ANSA).