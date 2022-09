Energia: Barbieri (Confcommercio), interventi rapidi

(ANSA) - MILANO, 05 SET - "Gli interventi per far fronte all'emergenza caro energia devono essere molto rapidi per evitare una vera e propria recessione e indesiderati 'lockdown' per le imprese". Lo afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, alla luce dell'indagine sul balzo dell'incidenza dei costi enegetica sul fatturato nel terziario.

"Per quest'autunno-inverno potrebbero essere chiesti sacrifici a tutti i cittadini e il dialogo e senso di responsabilità con le istituzioni non mancherà da parte nostra. Occorre però equilibrio, pensando più che a misure spot di facciata, che possono diventare anche controproducenti per la vita dei nostri centri urbani, ad interventi di sostegno come una proroga del credito d'imposta, la dilazione dei pagamenti dei costi energetici, la ritrattazione dei contratti di fornitura e soprattutto con il finanziamento di check up energetici che consentano alle imprese una verifica di costi e dispersione energetica". "Noi - conclude Barbieri - abbiamo dichiarato la nostra disponibilità ad ospitare confronti con i maggiori candidati alle elezioni politiche per discutere di temi prioritari come il caro energia. E dal nostro sondaggio emerge l'interesse delle imprese ad ascoltare e valutare le proposte dei partiti". (ANSA).