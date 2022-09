Elezioni: Cna Spezia propone 'patto sociale' a candidati

(ANSA) - LA SPEZIA, 05 SET - Dieci proposte dagli artigiani e dalle piccole imprese per un nuovo patto sociale. È quanto è stato elaborato da Cna e che verrà sottoposto all'attenzione dei candidati in vista delle elezioni del 25 settembre. Il patto sociale proposto da Cna mira alla ripartenza dello sviluppo economico e sociale del Paese, oltre la cultura dell'emergenza.

Per questo Cna La Spezia ha messo in calendario una serie di confronti con i candidati sulle future azioni e sui provvedimenti utili all'economia. Il decalogo di proposte di Cna comprende l'autoproduzione energetica con l'installazione del fotovoltaico sui capannoni per l'autoconsumo e la stabilizzazione di ecobonus, semplificazione attraverso un'unica piattaforma digitale, politica industriale che favorisca le piccole imprese favorendone la partecipazione alle gare d'appalto, internazionalizzazione delle piccole imprese, ridurre il costo del lavoro e contrasto alla contrattazione sleale, fisco più leggero, rafforzare misure antimonopolistiche, sviluppare infrastrutture materiali e immateriali, contrasto ad abusivismo e sommerso, rafforzare il welfare e difesa del potere d'acquisto delle pensioni. (ANSA).