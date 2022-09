Elezioni: 12 proposte Confartigianato a candidati liguri

(ANSA) - GENOVA, 05 SET - Un manifesto di Confartigianato Liguria con 12 proposte che saranno sottoposte ai candidati liguri al Parlamento per la sottoscrizione. "Oggi il primo ed urgente intervento deve riguardare la crisi energetica che sta mettendo in forte difficoltà le imprese. Per il futuro chiediamo a chi si candida a governare il Paese di ascoltare la voce delle microimprese: le nostre proposte si traducono in azioni concrete e realizzabili, anche nel breve periodo", spiega in una nota il presidente Giancarlo Grasso. L'obiettivo è quello di "valorizzare il valore artigiano come leva di crescita, competitività e sviluppo sociale. Promuovere la ricchezza delle produzioni, le competenze delle persone ed il valore dei territori. Riconoscere e sostenere l'offerta dell'impresa a valore artigiano come modello per il futuro dei giovani", sottolinea Confartigianato. Scorrendo le proposte si evidenzia la necessità di seguire precisi filoni di intervento: "Da una burocrazia più snella e più a misura di microimpresa agli incentivi per la competitività, passando per il Pnrr, la sicurezza energetica, la sostenibilità. E ancora, garanzia di credito, lavoro di qualità e più inclusivo, una nuova fiscalità.

E, nello specifico per la nostra regione, una forte attenzione alla microimpresa, al centro del tessuto economico ligure, e un'accelerazione sulle infrastrutture e i collegamenti", aggiunge Grasso che prosegue così: "Sono proposte indispensabili per creare un ambiente favorevole all'artigianato ed alle micro e piccole imprese: un settore che in Italia conta 4,4 milioni di realtà produttive con 10,9 milioni di addetti, vale a dire il 99,4% del totale delle imprese ed il 63,4% degli occupati".

