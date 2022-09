Confcommercio, +121% costi energia su imprese a Milano

(ANSA) - MILANO, 05 SET - Dal +181% nel dettaglio alimentare al 161% per alberghi-ricettività e 123% per la ristorazione, al +119% e +116% rispettivamente per i negozi non alimentari e i servizi. E' la sensibile crescita, in un anno (2022-2021), dell'incidenza percentuale dei costi per l'energia sui fatturati delle imprese del terziario. Con una media, per tutti i settori, del +121%. Dati che aiutano a comprendere come il caro-energia incida nei conti delle imprese: lo rileva l'indagine di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza sull'emergenza dei costi energetici realizzata in questi giorni e i cui risultati sono stati elaborati dall'Ufficio Studi. Al sondaggio hanno risposto 703 imprese. (ANSA).