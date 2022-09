Confartigianato Udine, più fatturato in 2022 ma cala fiducia (2)

(ANSA) - UDINE, 05 SET - Analizzando i diversi settori, il fatturato è cresciuto in particolare per l'edilizia (+14,4%) e sopra la media è anche quello del manifatturiero (+4,9%).

Ridotto l'aumento per i servizi (+2,4%), in calo l'automotive (-1,3%). Il segno più per l'occupazione si deve, invece, in particolare all'aumento nei settori di servizi alla persona, benessere e ristorazione per asporto (+7,7%) e nel manifatturiero (+6,1%), mentre cala il settore autoriparazioni (-3,9%).

Quanto alla fiducia nella propria impresa, il voto medio registrato è pari al 7,4, inferiore ai tre semestri precedenti, ma superiore al 7,3 medio degli ultimi tre anni. Ancora insufficiente e in calo è la fiducia degli artigiani nel sistema Paese (4,4) e "a zavorrarla ulteriormente - sottolinea Confartigianato - sono state anche le dimissioni di Draghi".

Nella top ten delle criticità segnalate, al primo posto si conferma la difficoltà di trovare personale da assumere (per l'81,8% degli intervistati), seguono i costi energetici (71,4%) e i costi delle materie prime (64,3%).

Tilatti nell'introdurre i dati ha anche espresso la solidarietà di Confartigianato ai lavoratori della Wartsila e delle altre aziende in crisi in regione. "Nel caso di Wartsila - ha detto - è in gioco il futuro del manifatturiero di Trieste e dell'intera regione e del sistema Italia. Abbiamo voluto essere presenti alla manifestazione di Trieste con una grossa delegazione e speriamo che si trovino delle soluzioni. Diciamo no a chi viene qui, prende i soldi per la ricerca e se ne va, chiudendo le aziende che sono il nostro vanto. Il governo ha gli argomenti per convincere la finlandese Wartsila a rinunciare a questa chiusura". (ANSA).