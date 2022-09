Caro energia: 500mila euro Camera Commercio Lecce per imprese

(ANSA) - LECCE, 05 SET - La Camera di Commercio di Lecce mette in campo 500 mila euro per aiutare le imprese salentine a superare la crisi del caro bollette legato all'aumento dell'energia. "Quando in una casa scoppia un incendio, tutti si adoperano per spegnerlo, ognuno fa ciò che può e ci si aiuta per ricostruire tutto - ha detto il presidente dell'ente camerale Mario Vadrucci - Si tratta di un bando innovativo, tra i primi varati in Italia da una Camera di Commercio e il primo in Puglia". I voucher camerali contribuiranno a coprire l'incremento della componente energia che le imprese registrano nel 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 entro un massimale fisso forfettario stimato in 3mila euro ad impresa.

"La misura di sostegno - ha aggiunto - è rivolta soprattutto alle piccole e piccolissime imprese, che per la maggior parte compongono il tessuto imprenditoriale salentino e che sono quelle più a rischio, in quanto non hanno alcuna rete di salvataggio". "Un gesto concreto, quindi, di certo non risolutivo, ma che può anche essere uno sprone - conclude Vadrucci - per iniziative simili che altri organismi possono attuare". (ANSA).