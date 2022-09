Camere commercio:Cosenza,promozione aziende per Biolife 2022

(ANSA) - COSENZA, 05 SET - "Promocosenza, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Cosenza, promuove la partecipazione delle imprese cosentine alla Fiera Biolife 2022, la 'Fiera dello stile e di vita consapevole' che si svolgerà a Bolzano dal 3 al 6 novembre 2022, offrendo gratuitamente otto spazi espositivi ad altrettante imprese". Lo riferisce un comunicato dell'Ente camerale cosentino.

"L'evento è espressione dell'Accordo quadro tra la Camera di Cosenza e la Camera di Bolzano - è detto nella nota - ed è finalizzato alla promozione dello sviluppo infrastrutturale, alla valorizzazione dei rispettivi territori e delle produzioni tipiche attraverso la condivisione, partecipazione ed ospitalità ad eventi con la medesima finalità. La Camera di Commercio di Cosenza invita alla partecipazione le imprese e i Consorzi di Cosenza, nonché i Consorzi di tutela Dop e Igp che rispondono ai requisiti di ammissione per prodotti Bio Food (solo prodotti biologici certificati o in fase di conversione al biologico), e le imprese e i Consorzi di Cosenza che rispondono ai requisiti di ammissione per prodotti Bio No Food".

"I settori interessati dall'evento - riporta la nota - sono i seguenti: food (mangiare bene - alimenti e bevande biologiche certificate); arredamento (abitare bene - arredamento sostenibile e senza sostanze nocive); tessile (vestire bene - moda sostenibile e consapevole); cosmesi (trattarsi bene - salute e cosmetica eco-bio, senza sostanze nocive, da materie prime eque-solidali). Biolife si pone l'obiettivo di rafforzare i temi dello stile di vita sostenibile e del consumo consapevole e affidabile, poggiando su tre valori imprescindibili: trasparenza, sostenibilità ed equità. La Fiera permette inoltre a piccole e medie aziende del biologico di incontrare migliaia di potenziali clienti, che condividono gli stessi valori e fanno parte della stessa community. Un'occasione unica per far conoscere e valorizzare i prodotti del territorio cosentino, dando visibilità a vecchie e nuove aziende che nel biologico hanno trovato un importante punto di riferimento. Le imprese e i Consorzi interessati alla partecipazione trovano sul sito della Camera di commercio di Cosenza, www.cs.camcom.it, tutte le informazioni di dettaglio e il modello di domanda di partecipazione da inviare entro il 12 settembre 2022". (ANSA).