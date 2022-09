++ Ue: pmi composto scende a 48,9, ai minimi da 18 mesi ++

(ANSA) - MILANO, 05 SET - Nuova flessione per gli indici pmi dell'Eurozona, in cui si accentua la fase di contrazione dell'attività economica. L'indice composito della produzione è sceso a 48,9, dal 49,9 di luglio, ai minimi da 18 mesi e al di sotto della lettura flash di 49,2. I dati indicano un settore privato "in maggiore contrazione, con l'andamento del terziario unitosi a quello del manifatturiero nel registrare un calo della produzione mensile" e valori di declino "particolarmente elevati" in Germania. Entrano in fase di contrazione anche i servizi, con il pmi sceso da agosto da 51,2 a 49,8, al livello più basso dal marzo 2021. (ANSA).