Confindustria tedesca insoddisfatta rilancia allarme imprese

(ANSA) - BERLINO, 04 SET - La Confindustria tedesca, la Bdi, non è affatto soddisfatta del terzo pacchetto di aiuti contro il caroprezzi, presentato oggi dal governo tedesco in Germania, e chiede interventi concreti per le imprese e la proroga del funzionamento delle centrali nucleari, in via di spegnimento quest'anno. "Il terzo pacchetto è finalizzato soprattutto ai bilanci privati. L'economia riconosce l'aspirazione del governo ad aiutare in modo focalizzato i cittadini velocemente, ma ci sono mancanze e buchi nel pacchetto della coalizione", che è "deludente e poco concreto", si legge in una nota. "Sempre più imprese vedono minacciata la propria esistenza", è la denuncia.

"La drammaticità della situazione rende necessario che si ricorra, temporaneamente, a tutto quello che può produrre elettricità", si legge ancora nel comunicato, nel quale poi si invoca esplicitamente anche il "prolungamento del funzionamento delle centrali atomiche", oltre al ricorso a quelle a carbone e la spinta sulle rinnovabili. (ANSA).