Energia:Confindustria Brescia e sindacati,intervenire presto

(ANSA) - MILANO, 03 SET - Confindustria Brescia e i sindacati (Cgil, Cisl, Uil Brescia e Vallecamonica) hanno avviato un tavolo locale di confronto e monitoraggio per chiedere una "programmazione energetica nazionale in grado di evitare problemi di tenuta sociale ed economica per l'intero Paese, a partire dalla salvaguardia occupazionale".

Confindustria e sindacati, inoltre, lanciano un appello alle istituzioni, affinché si "faccia presto. In assenza di misure tempestive e strutturali - che peraltro imprese e sindacato chiedono da tempo - le ricadute sul mondo del lavoro potrebbero essere pesanti, in particolare a Brescia, capitale europea dell'industria. Intere filiere produttive sono in difficoltà, ma il problema coinvolge tutte le aziende". (ANSA).