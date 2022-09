Energia: Orlando, servono altri interventi oltre alla Cig

(ANSA) - VERONA, 03 SET - "La preoccupazione per il caro energia è altissima ed è condivisa, credo che si debba intervenire ancora, rispetto ai provvedimenti che ci sono già stati". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine di un incontro elettorale del Partito Democratico a Verona.

"Il ministero del Lavoro - ha spiegato Orlando - ha attivato degli ammortizzatori che consentono di accedere alla cassa integrazione in presenza di particolari rincari energetici, ma naturalmente non basta. Occorre un tetto massimo al prezzo sul gas, ma questo è dossier che si sta sviluppando. Peccato - ha concluso - che l'Italia ci arrivi senza un governo in carica, con meno forza per spingere in quella direzione". (ANSA).