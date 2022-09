Elezioni: Tajani, parte fondi Rdc per aumentare pensioni

(ANSA) - NAPOLI, 03 SET - "Utilizzare una parte dei fondi per aumentare le pensioni minime a disabili e anziani". E' la proposta di intervento sul reddito di cittadinanza illustrata dal coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a Quarto.

"La Campania ed il Sud devono tornare a essere protagonisti.

Napoli con la sua provincia rappresenta una straordinaria risorsa. Imprese, commercio, artigianato, turismo devono diventare la vera risorsa per creare occupazione". Secondo Tajani "dobbiamo naturalmente poi aiutare chi è in difficoltà.

Quindi bene il principio del reddito di cittadinanza ma deve essere dato solamente a chi ne ha realmente bisogno. Ci sono stati troppi che si sono approfittati di una regola che ha finito per aiutare chi non ne aveva bisogno. Ecco perchè poi bisogna utilizzare una parte dei fondi per aumentare le pensioni minime a disabili ed anziani". (ANSA).