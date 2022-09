Wartsila: Legacoop Fvg lancia proposta di Workers Buyout

(ANSA) - UDINE, 02 SET - "Solidarietà" nei confronti dei lavoratori della Wartsila, che scenderanno in piazza domani a Trieste, ma anche "disponibilità" allo studio di una soluzione "Workers Buyout", "ovvero imprese recuperate dai lavoratori, come già accaduto in altri casi di successo in Italia". E' la proposta lanciata oggi da Legacoop Fvg attraverso una nota in cui i vertici sottolineato che "la vertenza Wartsila non può essere solo una questione di cui si occupa, tra le molteplici cause, il sindacato".

Per la Lega delle cooperative del Fvg, infatti, "fare cooperazione vuol dire credere convintamente a un modello economico che realizza progresso e benessere collettivo prevedendo e favorendo lo scambio di ricchezze tra le risorse e non il loro sfruttamento". Secondo Legacoop Fvg, dunque, la scelta presa dai vertici di Wartsila, "seppur legittima sul piano normativo, appare sconvolgente dal punto di vista politico". La Lega delle Cooperative del Fvg evidenzia che, "non può essere sottaciuta la responsabilità di una politica che per troppo tempo ha acriticamente seguito un modello che ancora una volta mostra risvolti di un cinismo inumano". A fronte di questa situazione, lancia una proposta di "Workers BuyOut". "Non possiamo sentirci semplici spettatori di questo dramma - concludono i vertici - e diamo, nei limiti del possibile, la nostra disponibilità allo studio di eventuali operazioni straordinarie a sostegno della continuità produttiva e occupazionale". (ANSA).