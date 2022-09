Salvini in Emilia, ridare giustizia a truffati da coop rosse

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 02 SET - "Vogliamo rendere giustizia anche in cabina elettorale a migliaia di risparmiatori truffati delle cooperative rosse reggiane, ci siamo riusciti in Veneto, in Friuli e ci stiamo provando anche in Toscana e in Puglia", così il leader della Lega, Matteo Salvini in visita stamattina a Reggio Emilia per il tour elettorale di presentazione dei candidati. Nella cittadina emiliana ha incontrato una delegazione della Cmr, l'ex Cooperativa Muratori Reggiolo, fallita nel 2012. "Qua c'è stato un crac - ha continuato Salvini - che ha riguardato migliaia di famiglie e migliaia di risparmiatori che va al di là della politica. Dopo dieci anni queste famiglie devono rientrare in possesso di una parte di quello che è stato loro tolto, poi saranno i giudici a decidere come. Ma col caro vita di oggi, 50.000 euro penso che possano fare la differenza". (ANSA).