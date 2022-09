Salvini, bloccare aumenti bollette e stop cartelle fisco

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 02 SET - "In questo momento l'Italia ha due emergenze prioritarie da risolvere. Servono interventi immediati per bloccare gli aumenti di luce e gas, ma anche lo stop all'invio delle cartelle esattoriali della Agenzia delle Entrate". Così il leader della Lega, Matteo Salvini in visita stamattina a Reggio Emilia per presentare i candidati del Carroccio alle prossime elezioni politiche. "Non voglio vincere le elezioni con un Paese in ginocchio e un milione di disoccupati in più. C'è un Governo ancora in carica, proceda.

Come ha fatto la Francia che ha stanziato 30 miliardi subito", ha detto Salvini. (ANSA).