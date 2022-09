Invitalia, 9,6 milioni a pmi per servizi settore creativo

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Al via dal 6 settembre lo sportello web Invitalia per accedere alle agevolazioni del Fondo Imprese Creative. Si tratta in particolare del capo III del decreto interministeriale 19 novembre 2021, promosso dal Ministero dello Sviluppo economico, insieme al Ministero della Cultura e gestito da Invitalia, che finanzia le micro, piccole e medie imprese operanti in qualunque settore che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo e introdurre innovazioni di servizio, prodotto o processo.

I servizi specialistici dovranno essere erogati da imprese creative e riguardare i seguenti ambiti strategici: azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand, design e design industriale, incremento del valore identitario del company profile, innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo. La dotazione finanziaria è di 9,6 milioni di euro. (ANSA).