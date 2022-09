Energia: Venetocentro, Cig per aziende legno in ottobre

(ANSA) - TREVISO, 02 SET - "Alcune aziende del settore stanno già programmando la cassa integrazione per ottobre, mentre l'inflazione e l'incertezza stanno svuotando gli showroom, facendo presagire una crisi del settore edilizio". Così Renza Altoè Garbelotto, presidente del Gruppo Pavimenti di Federlegno Arredo, consigliere di Assindustria Venetocentro e amministratore delegato del Parchettificio Garbelotto, di Cappella Maggiore (Treviso), a proposito del caro energia, aumento dei costi delle materie prime e instabilità politica.

"Le aziende oggi - prosegue Garbelotto - devono rispettare contratti con forniture a prezzi fissi e non modificabili siglati mesi fa in uno scenario completamente diverso, e a dover produrre i pavimenti senza sapere a quanto ammonteranno le perdite. Noi ad esempio abbiamo importanti commesse firmate in aprile che stiamo mettendo adesso in produzione con costi di energia e materie prime aumentati senza però sapere ancora stimare di quanto, a causa dei mercati impazziti e dell'instabilità politica".

A questo si aggiunge, nel caso dell'azienda, l'impossibilità di attivare un impianto fotovoltaico installato all'inizio del 2022. "La richiesta a Terna per poter immettere in rete l'energia prodotta - conclude Garbelotto - è stata avanzata il 15 aprile e ancora non abbiamo avuto una risposta. Così facendo abbiamo letteralmente buttato 400 mila Kilowattora". (ANSA).