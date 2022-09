Energia: Confindustria Toscana, resistenza imprese finita

(ANSA) - FIRENZE, 02 SET - "Sono eroiche, ma la fatica comincia a farsi sentire. Quindi, o interventi subito o, ad anno nuovo, anche in Toscana si conteranno i gravi e irreversibili danni al sistema produttivo. Fino ad oggi le imprese hanno resistito erodendo i propri margini, ma ora sarà sempre più difficile: i costi dell'energia, del gas, delle materie prime le stanno uccidendo". Così in una nota Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Toscana, interviene sugli "insostenibili costi" che gravano sulle imprese della regione.

"Ieri, però - aggiunge - almeno è arrivata una buona notizia, con il Consiglio dei Ministri che ha sbloccato la realizzazione della centrale geotermica di Abbadia San Salvatore e dell'impianto eolico del Mugello, che la Regione aveva autorizzato e che le Sovrintendenze avevano bloccato. Passi avanti verso quella necessaria dotazione infrastrutturale di cui abbiamo urgente bisogno per fare fronte a questo tsunami energetico che sta travolgendo imprese e famiglie, e che purtroppo avevamo previsto". "Adesso attendiamo anche risposte sul gas a partire dai rigassificatori": è "chiaro che l'impianto previsto a Piombino è un elemento fondamentale di quella strategia nazionale che consentirà a imprese e famiglie di fronteggiare l'emergenza energetica, altrimenti certa.

L'industria ha bisogno di energia e di certezze in termini di disponibilità e di costi; che in questo momento non abbiamo e non siamo in grado di prevedere". Da mesi, conclude, "avevamo lanciato l'allarme tsunami per i costi dell'energia e delle materie prime ma la voce delle imprese la si ascolta solo quando non si possono più nascondere i problemi perché sono diventati troppo grandi". (ANSA).