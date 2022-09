Confartigianato: bene 1,5mln per 152 imprenditori

(ANSA) - VENEZIA, 02 SET - La Giunta ha approvato oggi il bando denominato "Sostegno all'attività dei Maestri Artigiani Veneti. Anno 2022", finalizzato all'erogazione di contributi a supporto delle attività dei Maestri Artigiani riconosciuti dalla Regione del Veneto. Un milione e mezzo di euro dedicati esclusivamente a chi ha già ottenuto il riconoscimento dalla Regione Veneto, ad oggi 152 imprenditori veneti.

"Un bando importantissimo - commenta Roberto Boschetto, Presidente di Confartigianato Imprese Veneto - perché avvia la stagione dei finanziamenti "dedicati" alle figure professionali che ben rappresentano il valore del lavoro nel nostro Veneto e del mondo artigiano. Ringraziamo la Regione Veneto e l'assessore alle attività Produttive per la determinazione con cui hanno raggiunto i traguardi che si erano dati". "Contiamo che le imprese artigiane possono cogliere questa importante opportunità per aumentare la loro competitività, innovare, crescere e sviluppare ulteriormente i propri prodotti e servizi - conclude -. Con questa iniziativa i maestri artigiani potranno adeguare la loro bottega al fine di consentire il trasferimento di conoscenze e know-how, patrimonio inestimabile per le prossime generazioni". (ANSA).