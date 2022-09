Autotrasporto:De Poli, aiuti tardivi, prevedere nuovi sostegni

(ANSA) - ROMA, 02 SET - "Siamo sempre stati storicamente vicini agli autotrasportatori, i quali stanno pagando il 'dazio' della crisi internazionale. Siamo ai primi di settembre e pare che finalmente si sia sbloccata la partita per la piattaforma necessaria la richiesta, da parte delle imprese, del bonus gasolio previsto dai provvedimenti che abbiamo approvato in Parlamento. Purtroppo sono aiuti che oltre a essere tardivi sono anche e soprattutto insufficienti": così il senatore Antonio De Poli candidato del Centrodestra in Senato nel collegio di Marche Nord (Ancona Pesaro e Urbino): "Abbiamo combattuto con forza affinché venisse previsto un Fondo da 500 milioni che avrebbe dovuto compensare l'eliminazione dei rimborsi accise per i mezzi Euro 5 ed Euro 6. Il paradosso e' che questo primo aiuto arriva oggi in un contesto che è completamente peggiorare. Chiediamo al Governo di prevedere ulteriori sostegni economici urgenti e celeri. Se non si interviene, rischiamo di mettere in ginocchio centinaia di migliaia di aziende, solo nelle Marche parliamo 4000 imprese con 12.000 posti di lavoro", conclude De Poli.

